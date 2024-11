Thesocialpost.it - Israele, accordo raggiunto per l’inizio del cessate il fuoco in Libano: è per oggi alle 22

Leggi su Thesocialpost.it

La guerra trae Hamas prevede una tregua di circa sessanta giorni a partite d22 di. Questo il risultato della contrattazione che sarà annunciata stasera se non ci saranno intoppi. Il conflitto, iniziato il 7 ottobre 2023, ha già causato 44.249 morti e 104.746 feriti nella Striscia di Gaza, secondo i dati forniti dal ministero della Sanità di Gaza, sotto il controllo di Hamas. La situazione resta drammatica, con combattimenti e bombardamenti che non risparmiano la popolazione civile.Leggi anche:per la tregua con ilpronto, consultazioni in corsoL’annuncio della tv libaneseLa tv libanese al-Jadid ha diffuso la notizia, segnalando un passo avanti nei negoziati. Intanto, a Beirut, un raid dell’aviazione israeliana ha colpito un’area vicina alla roccaforte di Hezbollah, nel sud della capitale.