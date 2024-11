Inter-news.it - Inter-Lipsia, che atmosfera! Il pullman nerazzurro arriva a San Siro

Mentre vengono diramate le formazioni ufficiali di, a Sanfa il suo arrivo il. Non manca il sostegno dei tantissimi tifosi lì presenti.CALORE ALL’ARRIVO – Tra un’ora il fischio d’inizio di, sfida valida per la quinta giornata della fase di campionato di Champions League. A San, dov’è previsto il tutto esaurito, grande. I tifosi nerazzurri, che saranno oltre sessanta mila, sono pronti a sostenere anche questa volta la squadra di Simone Inzaghi, che proverà a trovare il quarto successo consecutivo stagionale nella competizione. Il pubblicoista fa sentire subito la propria voce, anche prima dell’inizio della gara. Tanti, infatti, i presenti all’esterno dello Stadio Giuseppe Meazza per accogliere ile incitare i giocatori di Simone Inzaghi.