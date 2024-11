Gaeta.it - Incendio devastante a Roma Est: una situazione insostenibile per i residenti

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il 25 novembre 2024, la nottena è stata scossa da unche ha avvolto un capannone situato tra La Rustica e Tor Cervara, precisamente in via Melibeo 7. Questa struttura, che ospitava molte famiglie, in maggioranza Rom, era già in passato indicata come un immobile da sgomberare. La vicenda ha suscitato reazioni immediate da parte dei cittadini, evidenziando problemi più ampi legati alla sicurezza e alla salute pubblica nella zona.Gli abitanti esprimono il loro discontentoDopo l’, ihanno espresso vibrante disapprovazione attraverso gruppi social come quello di Facebook di Colli Aniene. Un cittadino ha commentato amaramente: “Il regalo di Natale per i bambini diEst è arrivato in anticipo. Una bella dose di diossina per grandi e piccini.