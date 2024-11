Quotidiano.net - Il brandy riaccende la guerra dei dazi. L’Europa ricorre al Wto contro la Cina

In attesa delle mosse di Trump sul fronte del commercio internazionale, si infiamma ladeifra Europa e. Ieri, la nuova offensiva di Bruxelles con la richiesta di consultazioni presso l’organizzazione mondiale del commercio (Wto) sulle misure antidumping decise da Pechino sulle importazioni didal. La tesi della Commissione europea è chiara: Pechino "non ha dimostrato che vi sia alcuna minaccia di danno per la sua industria del, né che vi sia un nesso causale tra la presunta minaccia di danno e le importazioni didall’Ue" e "ha avviato il caso sulla base di prove insufficienti, contrariamente agli standard della legge del Wto". Non ha dubbi il portavoce della Commissione Ue, Olof Gill: "Si tratta di misure infondate e siamo determinati a difendere l’industria dell’Ue dall’abuso degli strumenti di difesa commerciale".