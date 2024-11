Chiccheinformatiche.com - Google Search Console, le Raccomandazioni sono ora disponibili per tutti

ha recentemente annunciato l’introduzione dellein, una funzionalità progettata per fornire suggerimenti personalizzati ai proprietari di siti web, aiutandoli a ottimizzare la visibilità e le prestazioni del loro sito su.Cosaledi?Leoffrono consigli specifici basati sull’analisi del tuo vostro web, evidenziando aree che potrebbero beneficiare di miglioramenti.Questi suggerimenti coprono vari aspetti, tra cui:Ottimizzazione dei contenuti: suggerimenti su come migliorare la qualità e la pertinenza dei contenuti per soddisfare meglio le esigenze degli utenti.Miglioramenti tecnici: indicazioni su problemi tecnici che potrebbero influenzare l’indicizzazione o l’esperienza utente, come errori di crawling o problemi di velocità di caricamento.