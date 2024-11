Game-experience.it - Gillette Bomber Cup Livello Labs 2.0, si è conclusa la settimana da record alla Milan Games Week & Cartoomics 2024

Leggi su Game-experience.it

Si èlaCup2.0 con la vittoria del team I BAFFI, che ha trionfato in una sfida avvincente contro i finalisti I CATTIVONI. La competizione, uno degli eventi più iconici del panorama esport italiano, ha regalato emozioni indimenticabili agli spettatori presso iltorm Stage (Padiglione 15) della.L’edizione di quest’anno ha visto oltre 1.200 partecipanti sfidarsi nella mappa esclusiva2.0, progettata per offrire un’esperienza di gioco unica, grazie a scenari innovativi come il Neon Square e la Razor Tower.Inoltre, il torneo ha rappresentato una piattaforma perfetta per dimostrare abilità strategiche, velocità e spirito di squadra, che ha radunato oltre 5.000 persone presenti presso iltorm Stage pronte ad assistere e tifare per le squadre dellaCup e 300.