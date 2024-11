Ilnapolista.it - Fagioli: «Giocavo a calcio per pagare le scommesse, minacciarono di spezzarmi le gambe»

“Fragili – La storia di Nicolò” è disponibile da oggi su Prime Video. Il documentario racconta i momenti di difficoltà vissuti dal calciatore bianconero. Una testimonianza che mette i brividi ma che può aiutare tante altre persone che come lui si sono trovate nella stessa situazione, quella della dipendenza dal gioco d’azzardo. Il suo intento è infatti sensibilizzare tifosi e appassionati sull’importanza della salute mentale nonché sulla malattia prima citata.Il documentario su: «Sapevo di essere malato ma non volevo ammetterlo.perle»Ecco quali sono state le parole di Nicolònel corso dell’evento Juventus Creator Lab Original:«Passavo davanti al telefono 12/13 ore e non me ne accorgevo: se qualcuno provava ad interagire con me rispondevo ma pochi minuti dopo già avevo dimenticato cosa mi aveva chiesto.