Ecco perché la Nasa crea nuvole nel cielo di molti Stati: come fa e il vero motivo

Fino a qualche tempo fa la notizia di avrebbe subito fatto gridare al complotto. E invece no, è realtà pura, anche se sembra di stare dentro un film di fantascienza. Parliamo delleartificiali. E parliamo di, l’agenzia spaziale americana che da anniartificiali per capire meglio i fenomeni atmosferici e spaziali. Nulla a che fare, quindi, con quelle che comunemente nel web chiamano “scie chimiche”.spiega Money.it, per queste operazioni, lausa razzi sonda equipaggiati con cilindri contenenti composti chimiciil tri-metilalluminio (TMA). “Una volta rilasciati nell’atmosfera superiore, questi compostinoluminose e colorate. I vapori utilizzati sono assolutamente innocui per l’ambiente e per la vita sulla Terra”, assicura la. Ma ora vediamo qualche altro dettaglio interessante su questo fenomeno.