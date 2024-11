Lopinionista.it - Cna lancia la campagna contro la violenza sulle donne

ROMA – “In questa giornata dedicata alla lottaladi genere, vogliamo dare voce, sostegno e forza alleche purtroppo vivono situazioni diquotidiana, fisica, morale, finanziaria e non trovano il coraggio di reagire”. Ad affermarlo è Maria Triolo, presidente di Cna Impresa Donna, nelre lasocial per il 25 Novembre, eletto dalle Nazioni Unite come Giornata Internazionale per l’eliminazione dellale.Anche quest’anno, infatti, CNA Impresa Donna ha scelto di promuovere la diffusione del numero unico anti1522, servizio pubblico promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità. Al numero gratuito, attivo 24 h su 24 via chat o telefono, rispondono operatrici specializzate che accolgono le richieste di aiuto e sostegno delle vittime die stalking.