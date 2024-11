Romadailynews.it - Cina: rapporto di think tank mostra progressi ecologici, contributi globali del Paese

Chengdu, 26 nov – (Xinhua) – Unpubblicato oggi illustra ie idellaalla sostenibilita’ globale. Intitolato “Verso unapiu’ bella e un mondo piu’ pulito: comprendere il pensiero di Xi Jinping sulla civilta’ ecologica”, ilnasce dalla collaborazione tra unnazionale di alto livello affiliato a Xinhua, l’agenzia di stampa statale cinese, e il Centro di ricerca sul pensiero di Xi Jinping sulla civilta’ ecologica. Il, pubblicato durante la conferenza Global Panda Partners 2024 in corso a Chengdu, capoluogo della provincia sud-occidentale cinese del Sichuan, e’ composto da quattro sezioni. Delinea il contesto storico e gli elementi chiave del Pensiero di Xi Jinping sulla civilta’ ecologica, esaminando le iniziative cinesi per promuovere la conservazione dell’ambiente, definendo i quadri istituzionali che sostengono gli sforzi per costruire unabella e riassumendo la saggezza cinese riguardo alla creazione di un mondo pulito e bello.