Ilrestodelcarlino.it - Camper a fuoco a Reggio Emilia, mega incendio in un parcheggio: auto devastate e fumo nero

, 26 novembre 2024 – Brucia unneldi Piazzale Europa, devastata dalle fiamme anche una decina divetture posteggiate nei pressi. È accaduto attorno alle ore 18 nel Centro Interscambio Mobilità retrostante la stazione centrale di. Sul posto all’opera tre squadre dei vigili del, per contenere il rogo. Presenti anche pattuglie dei carabinieri e della polizia di Stato. Non vi sarebbero feriti: i passanti che si trovavano in zona si sarebbero tutti allontanati prima che la situazione degenerasse, dando l’allarme al 115. Ancora ignote le cause dell’impressionante, che sarebbe nato all’interno del. Il mezzo sarebbe posteggiato nell’area da diverso tempo - almeno due settimane, secondo i frequentatori dell’stazione. C’è chi sostiene che serva da abitazione ad alcune persone, che non sarebbero comunque state all’interno dell’abitacolo quando è scoppiato l’