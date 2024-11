Lanazione.it - Basket Serie C. Agliana piega Fucecchio. Bottegone sfortunato

L’Endiasfaltivince di un punto in casa con(66-65), la Valentina’s Camicettesfiora l’impresa tra le mura amiche contro la capolista Montevarchi (67-65). Ottavo turno d’andata diC per cuori forti. Torna alla vittoria l’Endiasfalti: dopo un primo tempo equilibrato, avanzano nel terzo quarto. Nell’ultimo quarto, però, non è mancata la sofferenza per portare la vittoria a casa.: Mucci 15, Zita 3, Rossi 10, Andrei 2, Manetti 15, Bonistalli 2, Nesi 5, Bacci 14, Giannini ne, Baroncelli ne, Nieri ne, Lo Bello ne. Resta tanto amaro in bocca adopo il suono della sirena. In una gialloneri fanno sudare freddo all’imbattuta Fides fino all’ultimo secondo.: Magnini, Biagi 17, Mati 6, Cukaj 11, Calderaro 3, Meacci 6, Giusti 3, N. Milani 6, Catalano 13, Caramelli ne, Agostini ne.