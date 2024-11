Ilrestodelcarlino.it - Assalto al postamat, bottino da 50mila euro

SANT’AGOSTINO Un colpo sordo in piena notte, un’esplosione che ha impaurito e svegliato anche chi si trovava a 300 metri di distanza, facendo saltare ildi Sant’Agostino con un’azione tanto veloce quanto efficace considerando che ildovrebbe aggirarsi attorno ai. A testimoniare la violenza del colpo messo a segno, i resti di quello che rimane del, completamente sventrato e con parti lanciate ovunque. Superando perfino la strada statale tanto da arrivare dall’altra parte. Da una prima ricostruzione dei fatti, il colpo è stato messo a segno poco prima delle 4 del mattino, velocissimo e purtroppo andato a segno. Ad agire sarebbero state tre persone, coperte di passamontagna e, si dice, ‘che parlassero tra loro in una lingua non comprensibile’. Sarebbero parsi molto ben organizzati nel loro operato e determinati nel far saltare l’armadio e riuscire ad asportare le banconote all’interno.