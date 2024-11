Arteta elogia i padroni di casa fenomenali per la vittoria straordinaria sul Manchester City

Leggi su Justcalcio.com

2024-11-26 00:36:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione:Mikelha definito “notevole” la sconfitta dello Sporting contro ilin Champions League, ma l’allenatore dell’Arsenal non si aspetta che la sua analisi della partita aiuti in modo significativo la sua squadra quando visiterà l’Estadio Jose Alvalade martedì (20:00 GMT).L’attaccante Viktor Gyokeres ha segnato una tripletta mentre i campioni portoghesi in carica hanno battuto in rimonta il4-1 innell’ultima partita europea del 5 novembre, mantenendoli imbattuti e tre punti sopra l’Arsenal, che ha perso 1-0 indell’Inter. il giorno dopo.“La preparazione per ilè davvero specifica task”, ha detto, parlando delladello Sporting sull’unica squadra ad aver superato l’Arsenal in Inghilterra nelle ultime due stagioni.