Davidemaggio.it - Alberto Matano: “Dopo Ballando mi sento uno showman”

Leggi su Davidemaggio.it

Sabato sera ha ballato acon le Stelle e domenica è andato ospite da Fabio Fazio.ci ha preso gusto in questi panni di uomo di spettacolo, che ha intenzione di vestire più spesso.Vorrei un programma in cui non sono più solo giornalista.miunoha dichiarato il conduttore de La Vita in Diretta al Corriere. I pomeriggi di Rai 1 tra casi di cronaca e chiacchiericci vari al tavolo iniziano a stargli stretti? “Da Fazio al Nove sono stato accolto benissimo. Ma per adesso sto bene così”, glissain merito alla sua volontà di cimentarsi in altro.Quando dice che vorrebbe un programma dove al lato giornalistico si accosta quello dello show, il pensiero va inevitabilmente a Domenica In, anche perché al termine della stagione in corso la Rai dovrà pensare al successore di Mara Venier.