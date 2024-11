Al teatro di Aprilia presto in scena "Una storia nera, quasi vera"

Leggi su Ilfaroonline.it

26 novembre 2024- Andrà inil 27 novembre aldi“Una” . Prendendo spunto da un tragico fatto di cronaca realmente accaduto, nella pièce si ripercorre nei risvolti più inquietanti l’oscura vicenda che vide una setta, nata e prosperata in una città del nord Italia, macchiarsi di ogni tipo di violenza e di efferatezza. Persecutori, vittime e inquirenti interagiscono drammaticamente tra loro in un complesso e serrato intreccio di relazioni di difficile decifrazione, di sentimenti forti e spesso contrastati, di laceranti sensi di colpa, mantenendo costantemente alta la tensione narrativa. Continui colpi diconducono in un crescendo di pathos, all’articolato, imprevedibile e sorprendente finale di un’operache risulta, al tempo stesso, una profonda introspezione psicologica e un severo ammonimento per chi, per qualsiasi motivo e in qualsiasi circostanza, si trovi a venire in contatto con individui e organizzazioni il cui unico fine, a ben vedere, è costituito dal plagio e dalla disumanizzazione di vittime inconsapevoli scelte tra i più esposti e i più fragili.