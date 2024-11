Ilrestodelcarlino.it - "Acquistiamo dagli alluvionati"

I danni sono stati quantificati ma la produzione è ferma. C’è ancora tanta preoccupazione in Claudio Moglie, vivaista di Osimo Stazione e titolare del negozio di fiori e articoli natalizi, vittima dell’alluvione del 18 e 19 settembre scorsi, con finanziamenti precedenti già avviati e che sta rimbalzando contro il muro di gomma delle banche e dell’accesso al credito. Non è il solo, anzi. Da qui l’appello del vicesindaco di Osimo Monica Bordoni a tutti i cittadini a sostenere le imprese locali: "Le sue attività, così come tante altre, stanno lottando per rialzarsi dopo i danni subiti – dice -. Acquistare da lui e dalla gentilissima moglie Michela in questo periodo significa fare molto di più che scegliere un addobbo natalizio o un bouquet: significa dare un aiuto concreto a una realtà locale che è parte integrante della nostra comunità.