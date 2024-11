A Napoli siglati nuovi accordi collaborazione Italia-Cina

Leggi su Ildenaro.it

Latranell’ambito della scienza e dell’innovazione si rafforza grazie aglidi cooperazioneoggi ain occasione della XIII settimanasulla scienza, la tecnologia e l’innovazione che ha preso il via oggi a Città della Scienza. Glidaranno avviare a progetti congiunti tra università, enti di ricerca e imprese dei due Paesi. Alla giornata inaugurale hanno partecipato il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, e il ministro della Scienza e della Tecnologia della Repubblica Popolare Cinese, Yin Hejun. L’evento si svolge nell’ambito del programma bilaterale di cooperazione scientifica e tecnologica trache per l’è coordinato da Fondazione Idis-Città della Scienza, incon il Cnr, mentre per lagli enti coordinatori sono il Commissione municipale per la scienza e la tecnologia di Pechino e Commissione amministrativa del Parco scientifico di Zhongguancun.