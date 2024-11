Zonawrestling.net - WWE: Rey Mysterio sogna questo speciale momento…

La star ed Hall of Famer della federazione, ormai in forza alla stable LWO da un po’ è tornato a parlare del figlio e di come sogni ancora un ultimo momento particolare insieme a lui.I due diventarono campioni tag team per la prima volta nel 2021, a Backlash, sconfiggendo Robert Roode e Dolph Ziggler, fino alla successiva sconfitta in favore degli Usos a Money in the Bank lo stesso anno. Dopo aver sofferto il tradimento di Dominik in favore della sua unione al Judgment Day nel 2022 e tutte le loro differenze (intese in storyline) che fanno vivere due percorsi completamente diversi a padre e figlio, facendo apparire difficile una reunion tra i due, Rey sembrerebbe comunque disposto are un ultimo momento con lui:durante un’intervista a “Cheap heat with Peter Rosenberg” l’ex campione WWE ha rivelato che gli piacerebbe diventare campione tag team con Dirty Dom.