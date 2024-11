Nerdpool.it - Uonderbois: tutto sulla nuova serie italiana su Disney+ tra leggende, avventura e musica

Leggi su Nerdpool.it

ha rilasciato il trailer e la key art di, unaoriginaleche debutta il 6 dicembre 2024 in esclusivapiattaforma streaming. Con la regia di Andrea De Sica e Giorgio Romano, lacombina, folklore napoletano e una colonna sonora d’eccezione firmata da Geolier.Il trailer ufficiale diGeolier firma la colonna sonora diIl rapper partenopeo Geolier, reduce dal successo del suo ultimo album “DIO LO SA – ATTO II” (Warner Music Italy), firma due brani inediti per la:“FERRARI” (prod. ROOM9 e Dat Boi Dee)“PARL’ CU MME” (prod. Dat Boi Dee), utilizzata come end credit song.Queste tracce si integrano perfettamente con l’atmosfera unica della, rendendola ancora più coinvolgente.: una Napoli tra magia e realtàè unacomposta da sei episodi ambientati a Napoli, città che da secoli intreccia, storia e mistero.