Panorama.it - Trump guarda anche “a sinistra”

Leggi su Panorama.it

Le nomine di Donaldsi stanno rivelando molto più ideologicamente variegate di quello che molti ritenevano. Certo, il presidente in pectore sta designando vari esponenti conservatori per ruoli chiave: Marco Rubio al Dipartimento di Stato, John Ratcliffe a capo della Cia e Pam Bondi alla guida del Dipartimento di Giustizia. Tuttavia, è interessante notare come, dall’altra parte, stia designandofigure che, in un certo senso,no a.Nominato segretario alla Salute, Robert Kennedy jr è stato storicamente democratico e, da candidato presidenziale indipendente, aveva attrattoelettori tradizionalmente legati all’Asinello. Un discorso in parte analogo vale per Tulsi Gabbard, cheha scelto come prossima direttrice dell’Intelligence nazionale: è stata a lungo deputata dem e, tra il 2013 e il 2016, fuvicepresidente del Comitato nazionale del Partito democratico.