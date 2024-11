Lopinionista.it - Tre francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica “il Senso civico” contro ogni forma di terrorismo

ROMA – Poste Italiane comunica che oggi 25 novembre 2024 vengono emessi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy tre“ildi: Strage Piazza della Loggia, Mario Sossi e Strage dell’Italicus, relativi al valore della tariffa B pari a 1,25€ per ciascun francobollo. Tiratura: duecentomilaventicinque esemplari. Foglio: quarantacinque esemplari.lsono stampati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente. Bozzetti a cura di Tiziana Trinca per “Strage Piazza della Loggia”, Maria Carmela Perrini per “Mario Sossi” e dal Centro Filatelico dell’Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per “Strage dell’Italicus”.