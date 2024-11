Inter-news.it - Taremi ha una grande occasione in Inter-Lipsia. Una richiesta da Inzaghi

Leggi su Inter-news.it

Mehdidovrebbe partire titolare nella sfida di domani 26 novembre tra, match valido per la quinta giornata di Champions League 2024-2025. LA SFIDA – Mehdi, con molte probabilità, dovrebbe affiancare Lautaro Martinez nel reparto offensivo che Simoneproporrà per. Il calciatore iraniano ha disputato da titolare le precedenti sfide di Champions League, mostrando una chiara propensione alla partecipazione al gioco offensivo, facendosi spesso trovare a centrocampo per garantire un supporto ai compagni di squadra nella manovra. Il suo ruolo è stato, quindi, prevalentemente di supporto alla squadra piuttosto che di rifinitura. Oragli chiede di assicurare quell’apporto in zona gol necessario per incrementare le proprie ambizioni di successo contro il