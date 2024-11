Slot non si lascia prendere la mano dopo che il Liverpool è in vantaggio di otto

Leggi su Justcalcio.com

2024-11-24 21:41:14 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals:L’allenatore delArneha messo in guardia la sua squadra dal diventare troppo sicuri di sé, ancheaver aperto un divario dipunti sul Manchester City in cima alla classifica della Premier League.ha fatto riferimento all’esperienza dell’Arsenal di due stagioni fa, quando aveva lo stessoad aprile ma alla fine è stato superato dal City di Pep Guardiola, che si è assicurato il terzo titolo consecutivo.Mohamed Salah ha giocato un ruolo fondamentale nella vittoria per 3-2 delcontro il Southampton, segnando due gol domenica.ha ora guidato ila 10 vittorie in 12 partite di campionato da quando è entrato in carica, un record che storicamente garantisce quasi un titolo.