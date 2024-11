Amica.it - Sharon Stone e Angelina Jolie incantano il Torino Film Festival

Leggi su Amica.it

(askanews) – Alè stata una domenica all’insegna della bellezza, conprotagoniste assolute. La prima ha presentato al pubblico Pronti a morire, di cui è stata anche produttrice, e ha parlato tra le altre cose del suo amore per l’Italia, della violenza contro le donne e soprattutto dell’America che ha rieletto Donald Trump, definita come «un adolescente ignorante e arrogante».GUARDA LE FOTO, le foto più belle da super mamma con i 3 figli L’incontro trae Alessandro Bariccoinvece è arrivata aper presentare il suo nuovoda regista Without Blood, tratto dal libro Senza sangue di Alessandro Baricco. Proprio lo scrittore le ha consegnato il premio Stella della Mole, con cui ill’ha omaggiata, e ha raccontato il suo incontro con l’attrice premio Oscar, di quando lei lo ha invitato a Los Angeles e gli ha cucinato un piatto di spaghetti a casa sua, dopo avergli scritto una mail, parlandogli di quanto il suo libro l’avesse colpita tanto da volerci fare un