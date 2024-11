Gaeta.it - Roma presenta il manifesto “Libere di muoversi”: un passo verso la sicurezza delle donne nei trasporti

Un incontro significativo ha avuto luogo acon lazione deldi", un vademecum che delinea azioni necessarie per permettere alledi viaggiare in. Questo evento, sostenuto dall'agenzia deiAgens, ha visto il coinvolgimento di numerose aziende associate e dell'operatore ferroviario, per affrontare con decisione il tema della violenza contro le, uno dei problemi più urgenti della nostra società.L'importanza del trasporto pubblico nella vita quotidianaDurante l'inaugurazione, Gianpiero Strisciuglio, presidente di Agens e Amministratore Delegato di Rfi, ha sottolineato quanto il trasporto pubblico rappresenti un elemento cruciale della vita di tutti i giorni. Questo settore non solo facilita gli spostamenti, ma è anche determinante per la qualità della vita urbana, influenzando aspetti come il lavoro, l'interazione sociale e l'accesso alla cultura.