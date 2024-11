Probabili formazioni Slovan Bratislava-Milan | quinta giornata Champions League 2024 2025

Leggi su Sportface.it

Ledi, match delladi. Fischio d’inizio alle 18:45 di martedì 26 novembre nella cornice del Národný futbalový štadión di. Gara da non sbagliare per i rossoneri, che hanno sei punti e occupano il ventesimo posto in classifica. Trentaseiesima posizione invece per loche non ha ancora guadagnato un punto in questa fase campionato della massima competizione europea per club. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti sulle possibili scelte dei due allenatori.– Spazio al classico 4-2-3-1 con Strelec, ex Spezia e Reggina, al centro dell’attacco.– Fofana e Reijnders a centrocampo. Loftus Cheek scalpita, ma Pulisic è favorito. Tomori e Thiaw in difesa con Royal e Theo Hernandez a completare la difesa.