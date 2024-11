Nerdpool.it - Panini Magazines – Tre proposte natalizie imperdibili per gli appassionati dell’universo LEGO®

La magia del Natale è nell’aria esi prepara a festeggiare con una selezione irrinunciabile per tutti i fan, a partire dal volumeHarry Potter: Magico Natale, che trasporterà i lettori nell’universo incantato di Hogwarts. Poi, tra leperfette per celebrare le feste all’insegna della creatività e del divertimento,troviamo ancheAvventure al Polo Nord – per un’avventura unica tra neve e fantasia – eIl calendario di Natale, che renderà ogni giorno di dicembre una piccola festa da costruire.Si parte conHarry Potter: Magico Natale, un libro di attività a tema natalizio, accompagnato da una minifigure ufficialedi Harry Potter. All’interno del volume, tanti giochi e attività per trascorrere il periodo più bello dell’anno insieme agli studenti e agli insegnanti di Hogwarts.