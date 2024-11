Omicidio Giulia Tramontano Impagnatiello condannato all’ergastolo

Leggi su Ilfaroonline.it

Milano, 25 novembre 2024 – Una sentenza che cade in una giornata particolare e che fa giustizia ad una vita spezzata troppo presto: è statoAlessandronel processo per l’di. La sentenza è stata emessa oggi 25 novembre dalla Corte d’Assise di Milano, presieduta dalla giudice Antonella Bertoja, nella Giornata contro la violenza sulle donne. Previsto anche per l’ex barman l’isolamento diurno per 3 mesi, mentre erano 18 quelli richiesti dalla Procura.ha ucciso il 27 maggio 2023 a Senago la compagnacon 37 coltellate. La vittima, 29 anni, era incinta al settimo mese del piccolo Thiago.è stato ritenuto colpevole dell’pluriaggravato della compagna, per l’occultamento del suo cadavere e per interruzione non consensuale di gravidanza.