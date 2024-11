Nato Rutte in Turchia | costante contributo truppe è fondamentale

Leggi su Ildenaro.it

Milano, 25 nov. (askanews) – Durante una visita di un giorno in, il segretario generale dellaMarkha incontrato ad Ankara il presidente Recep Tayyip Erdogan, il ministro degli Affari esteri Hakan Fidan e il ministro della Difesa nazionale Yasar Guler. Il Segretario generale ha elogiato laper il suo impegno nei confronti della sicurezza collettiva dell’Alleanza. Ha sottolineato che laha il secondo esercito più grande dellae spende oltre il 2% del PIL per la difesa.si è anche congratulato con laper aver portato a termine con successo il comando della missione di mantenimento della pace KFOR dellain Kosovo, affermando che “il vostrodiper mantenere un ambiente sicuro e protetto per tutti in Kosovo”.