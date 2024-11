Terzotemponapoli.com - Napoli, Lukaku: “Scudetto? Presto per dirlo. Continuiamo a crescere ed a vincere le partite. Sulle critiche…

: Se si parla troppo di me? Io penso che non dobbiamo parlare di me sempre, dobbiamo parlare della squadra e di cosa stiamo facendo, come lavoriamo tutti insieme per. Romelu, attaccante del, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della partita vinta contro la Roma in cui è stato autore del gol vittoria. Di seguito le sue dichiarazioni:“Se si parla troppo di me? Io penso che non dobbiamo parlare di me sempre, penso che dobbiamo parlare della squadra e di cosa stiamo facendo, come lavoriamo tutti insieme per. Poi oggi abbiamo vinto, è un altro step della nostra crescita e dobbiamo continuare così, questo è il più importante”.Di Lorenzo ha detto che il gol è un’azione provata in allenamento: quante volte l’avete fatta?“Ieri. Io so che quando lui arriva in quelle posizioni io devo fare il meglio per smarcarmi dal difensore, poi oggi lui ha messo una bella palla e fortunatamente è entrata dentro”.