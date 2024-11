Dailymilan.it - Milan, Carlo Pellegatti contro Paulo Fonseca: deve trovare un modulo. Le parole

critica duramente ildidopo il pareggio casalingola Juventus. Le dichiarazioni del giornalista rossoneronon è soddisfatto del pareggio ottenuto dala San Sirola Juventus. Il giornalista riassume – sul proprio profilo Instagram al termine dell’in– con un numero eloquente la prestazione della formazione allenata da: lo zero.Zero come le emozioni trasmesse da una delle più brutte e noiose partite di questi ultimi anni e come il valore che assume questo punto per i rossoneri secondo lo stesso:Mi viene solamente in mente un numero purtroppo: lo zero. Ci sono state zero emozioni, zero tiri in porta nei 90 minuti, perché uno poteva dire che c’è il tiro di Theo, zero emozioni, zero paratae in 94 minuti, zero brividi, zero dribbling riusciti che ti entusiasmano.