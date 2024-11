Gaeta.it - Mercatino di San Nicola: 35 edizioni di solidarietà e tradizione a Genova

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Ildi Sansta per tornare acon la sua 35^ edizione, un appuntamento atteso da cittadini e turisti. Si svolgerà da sabato 30 novembre a lunedì 23 dicembre 2024 in Piazza Piccapietra. Questonon è solo un luogo di vendita, ma rappresenta un’importante iniziativa di beneficenza, che coinvolge una rete di associazioni locali che operano nel sociale. Il ricavato delsarà interamente destinato a progetti di, rendendolo un evento fondamentale per la comunità.La storia e l’importanza delIldi Sanè uno dei mercatini natalizi più antichi di, e la sua storia affonda le radici nel desiderio di riportare alla luce il vero spirito del Natale, basato sulla condivisione e sull’aiuto reciproco.