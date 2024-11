Iodonna.it - Maria Grazia di Bari, la cui figlia è stata uccisa nel 2015 dall'ex fidanzato, non smette di combattere

«Senza il codice rosso avrebbe preso più dei vent'anni che gli sono stati dati – affermadi, madre di Nicole Lelli,il 16 novembrenel quartiere Collatino a Roma da Yoandris Medina Nunez, il suo exda cui si stava allontanando -. La violenza di genere appartiene a tutti, non solo di chi sta lottando per questa situazione. Io non mi fermerò mai. Anche se non capovolgerò il mondo per me se solo una ragazza si salvaa violenza di genere per me è mezza guerra vinta». Violenza sulle donne: i segnali cui prestare attenzione spiegati'esperta