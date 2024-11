Liberoquotidiano.it - L'affare dell'inverno? La casa al mare: ecco dove l'investimento diventa un jackpot

Leggi su Liberoquotidiano.it

Un calice di vino, terrazzino sule le cicale a far compagnia. L'autunno è ufficialmente iniziato e c'è chi, rimpiangendo l'estate, sogna un buen retiro, l'da fare per assicurarsi il total relax nel 2025. E allora quali sono le localitàl'acquisto è più gettonato ma soprattutto ha un buon rendimento nel tempo? A guidare la classifica è Portofino, come sottolineano i dati'Osservatorioe Entrate, una unità immobiliare si acquista con 22.900 euro al metro quadro. Subito dietro ci sono Madonna di Campiglio e Cortina d'Ampezzo. Ma occhio al lago: a Sirmione per realizzare il sogno di una vita servono 7.700 euro al metro quadro. E in questa particolare classifica bisogna ricordare il Lago di Garda, sponda veronese. Qui Malcinese e Torri del Benaco hanno messo la freccia su Desenzano.