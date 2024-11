Kane dice che è passato un po’ di tempo dall’ultima volta che mi sono sentito così bene e definisce le critiche fuori luogo

Leggi su Justcalcio.com

2024-11-25 18:38:39 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals:Il recordman del Bayern Monaco, Harry, afferma di sentirsi al meglio da “un po’ di” mentre il capitano dell’Inghilterra punta a un perfetto secondonella fase a gironi della Champions League della sua squadra.Nessun giocatore ha segnato più dei cinque gol segnati nella competizione di questa stagione da, che parteciperà alla partita casalinga di Die Roten contro il Paris Saint-Germain martedì (20:00 GMT) dopo una tripletta di 33 minuti nel 3-0. venerdì vincerà sugli ospiti dell’Augsburg in Bundesliga.“È da un po’ che non mi sentocome adesso”, ha detto, dopo aver raggiunto i 50 gol in 43 presenze nella massima serie tedesca, battendo di sette partite il precedente record di Erling Haaland.