Lanazione.it - In scena ’Figlio non sei più giglio’. Il carnefice visto da una madre: "Portarlo a scuola? Un atto politico"

di Riccardo Jannello Due appuntamenti in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne con protagoniste due artiste impegnate a far sì che la cultura del rispetto prenda finalmente il sopravvento. Oggi alle 18 Daniela Poggi e Mariella Nava saranno alle Stanze del Guglielmi per parlare a pubblico e autorità del loro spettacolonon sei più(prodotto da Bottega Poggi e Global Thinking Foundation) che andrà indomani mattina alle 10.30 in teatro per le scuole e il pubblico che vorrà intervenire (ingresso gratuito su prenotazione). "Questo che io e Mariella chiamiamo melologo – spiega la Poggi – nasce con la volontà di raccontare la tragedia della violenza sulle donne dalla prospettiva di colei che ha generato un figlio maschio che poi si rivelerà un femminicida, tutt’altro di quello che avrebbe potuto immaginare.