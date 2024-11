Donnapop.it - Ilary Blasi festeggia due anni d’amore con Bastian Muller e si regala un viaggio speciale

New York è la città dell’amore e proprio per questol’ha scelta come meta perre duedi relazione con.Ogni novembre la Grande Mela è ormai tappa fissa per la conduttrice romana; insieme all’attuale dolce metà, infatti,l’ha già visitata diverse volte e in questi giorni i due si stanno concedendo del tempo da passare insieme. La storiaconè sempre più seria e qualcuno parla di importanti progetti all’orizzonte.Secondo alcune fonti,avrebbe fretta di divorziare ufficialmente da Francesco Totti per poter finalmente convolare a nozze con Bastia, che ormai è sempre più stabile nella grande villa dell’Eur che la showgirl divideva con l’ex marito. Certe testimonianze, poi, raccontano del desiderio della conduttrice di allargare ancora la famiglia.