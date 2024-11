Ilveggente.it - I pronostici di lunedì 25 novembre: Serie A, Premier League e altri campionati

di25, si chiude la tredicesima giornata diA con le ultime due partite, in campo anche la.La tredicesima giornata diA si chiude con due posticipi alche riguardano la medio-bassa classifica. Empoli e Udinese sono distanziate da un solo punto in graduatoria e hanno un buon vantaggio sulla zona pericolo: si affrontano due squadre solide, con statistiche non certo esaltanti per quanto riguarda gli Expected Goals realizzati. Sarà difficile vedere tanti gol, e alla fine il pareggio potrebbe stare bene a entrambre.Idi25A,(LaPresse) – IlVeggente.it Venezia-Lecce è invece un vero e proprio scontro diretto in zona retrocessione, con i giallorossi alla prima partita sotto la nuova guida tecnica di Giampaolo dopo l’esonero di Gotti.