"Gli ha scorreggiato in faccia". Grande Fratello, si attacca a lei per aiutarla non trattiene: disastro

Durante la partecipazione a un’edizione internazionale del, la concorrente Federica Petagna si è trovata al centro di un episodio che non è passato inosservato, generando imbarazzo e ilarità tra i suoi coinquilini e il pubblico. Tutto è avvenuto durante un momento di leggerezza con il tentatore Stefano Tediosi, in cui la situazione è sfuggita di mano, o meglio, “di suono”.In una clip diventata virale, si vede Stefano offrire di aiutare Federica a “scrocchiare la schiena”, prendendola di peso nel salone della Casa, apparentemente senza la presenza di altri concorrenti. Sebbene inizialmente esitante, Federica ha accettato la proposta, ma proprio in quell’istante si sono sentiti dei rumori “molesti”, che hanno provocato risate tra i due protagonisti. La scena, ripresa dalle telecamere, ha rapidamente conquistato il web, trasformandosi in oggetto di ironie e meme da parte degli spettatori.