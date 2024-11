Calciomercato.it - Fonseca al capolinea, torna Allegri al Milan: scelta già fatta

Leggi su Calciomercato.it

Massimilianodi nuovo in rossonero, indizio fondamentale sullo scenario pazzesco e sull’avvicendamento in panchinaIl weekend calcistico in Serie A ha fornito segnali e indicazioni interessanti. Sancendo, tra le altre cose, la mortificazione delle ambizioni di scudetto del, che però, visto l’andamento delle squadre davanti, inizia a vedere seriamente a rischio anche l’obiettivo minimo della qualificazione alla prossima Champions League.ko,al: è già deciso – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Il Diavolo aveva l’occasione di dare una scossa al proprio campionato, contro una Juventus che si presentava a San Siro incerottata. Ma i rossoneri sono stati imbrigliati dai bianconeri e non sono andati al di là dello 0-0. Che in questo momento significa -10 dal primo posto e anche -9 dalla zona Champions.