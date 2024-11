Sport.quotidiano.net - Empoli, un punto prezioso con l'Udinese: finisce 1-1 al Castellani

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 25 novembre 2024 –in parità la gara tragiocata al “” e valida per la tredicesima giornata del girone di andata del campionato di serie A: alla fine è 1-1, con un gol per tempo. Nel primo, segna l’con Pietro Pellegri; nel secondo, il pareggio di Davis. Confronto estremamente tattico, specie all’inizio: una volta trovata la rete, l’si mette dietro, pronto a ripartire in contropiede, mentre l’inizia a macinare gioco. Non sono attacchi veementi, quelli dei friulani, ma è un costante attaccare che in fin dei conti porta al. Con questo risultato,nona in classifica con 17 punti,decimo a 16. Sabato prossimo, la squadra allenata da D’Aversa sarà di scena a Milano, con il Milan. Molte le assenze tra gli azzurri: Haas e Grassi i più noti.