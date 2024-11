Secoloditalia.it - Elezioni in Romania, finisce l’era socialdemocratica: il premier Ciolacu sconfitto. Ballottaggio tutto a destra

Lavira a. Benché a decidere il risultato finale dellepresidenziali che si sono tenute ieri sarà ildell’8 dicembre, è già certo che il voto ha impresso una svolta al Paese: iluscente, il socialdemocratico Marcel, è arrivato terzo, rimanendo fuori dalla sfida a due per la quale gli elettori hanno designato il candidato identitario Calin Georgescu, in testa con il 22,94%, e la candidata di centro, liberale e filo Occidentale, Elena Lasconi.ha ottenuto il 19,15% dei consensi, una manciata di voti in meno dell’avversaria (allo stato attuale si parla di poche centinaia) attestata al 19,17%, ma ha annunciato che non “contesterà” l’esito delle urne, “anche se la differenza è minima”. Iluscente ha anche annunciato le sue dimissioni da leader del partito socialdemocratico.