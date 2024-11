Ilgiorno.it - È morto Ezio Motterle, storico capo della redazione di Varese de Il Giorno

“Via le mani”. La voce arrivava, paciosa ma inflessibile, dall’altra stanza. Impossibile non sentirla. La vecchiavaresina de Ilera un covo di pochi metri quadrati, due locali e un bagnetto cieco., scomparso questa notte a soli 68 anni, richiamava così i suoi “ragazzi” alla sera, verso l’orario di mandare in stampa. Era tempo di chiudere i pezzi - in gergo, terminare gli articoli - e lasciarli a un suo ultimo controllo.riguardava, verificava e correggeva. Toglieva un aggettivo. Sfumava un concetto. Ripuliva una frase. Noi, giovani cronisti dell’epoca, ci irritavamo per quella che percepivamo come un’intrusione. Poi, crescendo, abbiamo capito. Lo faceva per il nostro bene. Per evitarci guai inutili, per evitarli al giornale. Ma anche per tutelare i protagonisti dei casi di cui stavamo scrivendo.