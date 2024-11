Ilnapolista.it - Del Piero candidato alla Figc contro Gravina? Non ha rifiutato la candidatura, ci sta pensando (Repubblica)

Del? Non hala, ci sta)Scrivecon Matteo Pinci:La partita deve ancora iniziare, ma sul campo già si allunga l’ombra di un fuoriclasse. Sulla corsa per la presidenza della Federcalcio irrompe Alessandro Del, più di una suggestione. Se i cinquant’anni sono l’età della maturità, per l’ex numero 10 della Juventus, che li ha appena compiuti, possono essere il momento per prendersi nuove responsabilità.La Federcalcio eleggerà il 3 febbraio il suo nuovo presidente. Gabriele, leader uscente, ha fissato la data spiazzando chi pensava di avere più tempo: entro il 25 dicembre vanno depositate le candidature. Lui,, ha deciso di correre per il terzo mandato ma aspetta a sciogliere le riserve: vorrebbe che a sostenerlo fosse la Serie A.