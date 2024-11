Iodonna.it - Dall'outfit minimal chic sfoggiato da Angelina Jolie al look da fashionista scelto da Sarah Jessica Parker, la moda è di casa al festival torinese

Il cinema, come la, non si ferma mai. In attesa dell’inizio ufficiale dell’ormai attesissima stagione degli awards, e dunque dei red carpet, non mancano le occasioni per ammirare idelle attrici più amate. L’appuntamento con i film di domani e con gli interpreti da scoprire è tornato, per la 42esima volta, all’ombra della Mole Antonelliana. Al Torino Filmsi è rivelata, senza dubbio, una delle star più brillanti. Adbasta un completo nero in stile mannish per stupire X In programma dal 22 al 30 novembre 2024, il Torino Filmconferma la sua vocazione internazionale, inaspettatamente glamour.