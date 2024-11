.com - Dal Sud America il fagiolo che sa di gelato alla vaniglia

Nel vasto panorama dei frutti tropicali, esiste una varietà particolare che sta catturando l’attenzione degli appassionati di botanica e dei golosi di tutto il mondo: l’ice-cream bean, scientificamente noto come Inga edulis. Questo straordinario frutto, che deve il suo nome al sorprendente sapore che ricorda il, rappresenta una delle più curiose meraviglie del regno vegetale.Un tesoro nascosto nella foresta amazzonicaOriginario delle rigogliose foreste del Sud, l’ice-cream bean prospera principalmente in Perù, Ecuador e Brasile, dove viene considerato non solo una prelibatezza, ma anche una risorsa preziosa per le comunità locali. I suoi baccelli, che possono raggiungere dimensioni considerevoli, custodiscono al loro interno una polpa bianca e cerosa che avvolge i semi, regalando un’esperienza gustativa unica nel suo genere.