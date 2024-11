Gaeta.it - Concorso coesione Sud 2024: calendario delle prove scritte e opportunità di assunzione

Facebook WhatsAppTwitter Ilsegna un’importante occasione per molti candidati con il nuovoper il reclutamento di 2.200 funzionari pubblici nel Sud Italia. Pubblicato l’8 ottobre, il bando si inserisce nel contestopolitiche dipromosse dal Governo, con la diffusione delin programma a dicembre. Questo articolo esplora i dettagli, le disponibilità di posti e le materie d’esame.Le dateLedelpubblico si svolgeranno tra il 10 e il 13 dicembre. L’avviso riguarda le selezioni su base territoriale, destinate a reclutare 2.200 figure non dirigenziali a tempo indeterminato. Le nuove assunzioni saranno inquadrate nel livello iniziale dell’area dei funzionari, conformemente al contratto collettivo nazionale per il compartofunzioni locali, relativo al triennio 2019-2021.