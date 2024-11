Ilfattoquotidiano.it - “Con ‘Le Iene’ non ci sono rapporti, non so perché. A noi non importa, abbiamo la sua Fondazione ed è questo ciò che conta”: parla la mamma di Nadia Toffa

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

trascorsi più di cinque anni dalla morte, stroncata a 40 anni da un tumore cerebrale. Da quel momento, ladella giornalista, Margherita Rebuffoni, non ha mai smesso di racre il lavoro di sua figlia: ha dato vita a unanel nome di, ha raccolto e pubblicato i pensieri e le testimonianze degli ultimi anni di vita, di cui rimane “la serenità,sto facendo quello che lei mi ha chiesto: raccogliere fondi per la ricerca sui tumori, aiutare chi soffre“, spiega Margherita al Corriere della Sera.Rebuffoni, quindi, continua il lavoro svolto da sua figlia attraverso numerose opere benefiche. Un modo per sentirla ancora vicina, proprio come quando indossa i suoi vestiti: “Li metto spesso, mi sembra di essere ancora abbracciata a lei. Il dolore non passa, però quello che facciamo per lei ci aiuta a supportarlo”, rac