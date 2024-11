Puntomagazine.it - Comune di Baronissi, Anna Petta: “Baronissi si schiera contro la violenza di genere”

“L’amore non uccide” è il grido che si eleva dalla città. Una mattinata di testimonianze, riflessioni, arte e cultura per dire no allasulle donne e promuovere il rispetto e l’inclusione. La cultura motore di cambiamento e di rinascitaGrande partecipazione e intensità emotiva questa mattina nell’Aula Consiliare deldi, che ha ospitato il convegno “Dalla tua parte!ladi“. L’evento, organizzato dalin collaborazione con le associazioni Felicita, Arci Salerno, SAI, LAB147, la cooperativa Socrate e il Centro AntiMalala, ha coinvolto istituzioni, Arma dei Carabinieri, associazioni e studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “Margherita Hack” in un dibattito aperto per sensibilizzare la comunità e promuovere una cultura del rispetto, dell’inclusione e della denuncia.